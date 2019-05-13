İşte İmamoğlu'na destek için sadece bir günde toplanan miktar

AKP ve MHP'nin itirazı ile YSK'nin aldığı tartışmalı İstanbul seçim kararına tepkiler sürüyor. Birçok ilden halk İmamoğlu'nun kampanyasına destek olmak için İstanbul'a gelip çalışma sözü verirken bir yandan da İstanbul seçmenlerini taşımak için otobüsler kaldırılıyor.

CHP Genel Merkezi ise Ekrem imamoğlunun seçim kampanyasına kullanılmak üzere destek kampanyası başlattı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na İmamoğlu'na destek kampanyasını da sordu. Kuşoğlu sadece bir günde 5 milyon lira toplandığını açıkladı.

Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm şöyle;

1 günde 5 milyon TL toplandı

Seferberlik demişken başlatılan kampanyanın durumunu merak ettim ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na sordum. Perşembe öğleden sonra duyurulmuştu kampanya. Haliyle sadece cuma günü bankalar açıktı. “Ne kadar toplandı?” diye sordum. “Yaklaşık 5 milyon lira” dedi.

Sadece Türkiye'den değil, yurt dışındaki Türklerden de büyük ilgi gördüklerine dikkat çeken Kuşoğlu, “Bu kampanya sadece para bağışlamakla ilgili değil. Demokrasiye olan desteğin gösterildiği bir seferberliğe dönüştü. Gelen mesajlar, insanın gözlerini dolduruyor” diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU KAMPANYASI DESTEK HESAP NUMARALARI