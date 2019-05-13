Ekrem İmamoğlu takibi bırakmıyor... Gözler İBB Meclisi'nde

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’u kazanan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından 17 Nisan’da mazbatasını almış ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak göreve başlamıştı. İmamoğlu, 15 günlük başkanlığı sırasında İstanbul’da öğrencilerin aylık taşıma kartının 85 TL’den 50 TL’ye indirilmesi için talimat vermişti. Buna karşın AKP’nin İBB Meclis grubu ise, aylık taşıma kartının öğrenciler için 40 TL’ye düşürülmesi için teklif vereceğini açıklamıştı. Sonrasında YSK kararı ile İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı. İBB Meclisi'nde çoğunluk ise AKP'de bulunuyor.

İmamoğlu, attığı mesajda AKP’nin bu taahhüdünü hatırlatarak şöyle yazdı:

“İBB’deki görevim sırasında İETT’ye öğrenciler için genç kartın 85 TL’den 50 TL’ye indirilmesi çalışması yapılması için talimat vermiştim. Siyasi rakibimiz “Gelin 40 TL yapalım” demişti. Bugün İBB Mayıs Meclis’i başlıyor, bütün meclis üyelerimiz süreci yakından takip edecekler.”

Ekrem İmamoğlu paylaştığı videoda da, İBB’nin CHP’li ve İYİ Parti’li Meclis üyelerine sürecin takipçisi olması gerektiklerini ifade etti.

Görevdeyken hazırlığını yaptığımız tüm indirimlerin takipçisi olacağız. İstanbullular adına bu indirimlerin peşini bırakmayacağız. pic.twitter.com/JC87yQSawL — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 13 Mayıs 2019

NE OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu 15 günlük başkanlığı sırasında, 85 TL'lik aylık öğrenci kart bedelinin 50 TL'ye düşürülmesi için talimat vermişti. Ayrıca İmamoğlu, 0-4 yaş arasındaki bebeklerin annelerine ve 12 yaşına kadar çocuklara toplu taşımayı ücretsiz yapmak için talimatları da vermişti. Bunun yanı sıra dini ve milli bayramlarda da ulaşım ücretsiz olacaktı. İmamoğlu, İstanbul'daki su ücretlerini de yüzde 40 ila 50 oranında indirim uygulama kararı almıştı.

İmamoğlu, Ramazan ayında da pideye zam yapmamış ve Halk Ekmek'te 300 gram pidenin 1 TL'den satışı için karar almıştı.

İmamoğlu'nun aylık öğrenci karşıtını 85 TL'den 50 TL'ye düşürülmesine, İBB Meclisi'ndeki AKP grubundan tepki gelmişti. İBB Meclis kürsünden konuşma yapan AKP’nin İBB Meclis üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, İmamoğlu’nun bu vaadini, “İktisat, hesap bilmediğiniz için böyle seçim döneminde bu kampanyaları anlatıyorsunuz” sözleriyle eleştirmişti. AKP'li Gürbüz sözlerinin devamında, “Biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın vermiş olduğu sözü 50 TL değil, önümüzdeki Mayıs Meclis’in de 40 TL olarak bu Meclis’e getireceğimizi buradan ifade ediyorum” demişti.