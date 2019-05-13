"Teşekkürler İmamoğlu"

İstanbul halkının oyları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin hukuksuz kararı sonrası mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve su fiyatlarında indirim yapılması talimatı vermişti. Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun projelerini kendi vaadi gibi sunarak "İstanbullulara müjdeli haber" dedi. İmamoğlu sayesinde yapılan indirim sonrası binlerce kullanıcı Ekrem Emamoğlu'na teşekkür etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 17:43

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Sosyal medya, sloganından sonra projesi de AKP tarafından çalınan Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor. Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun vaatlerini kendi projesi gibi sunarak "İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak" yazdı.

İmamoğlu'nun tweet'inin ardından İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun projeleri arasında yer alan indirimler yapıldı. İmamoğlu'nun sadece 17 gün süren başkanlığının etkisiyle AKP'nin 17 yıldır yapamadığı indirim yapılmış oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı İstanbul halkına hizmetinden ötürü, Yıldırım'ın tweet'inin altında Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. İşte o mesajlardan bazıları:

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Binali Yıldırım

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