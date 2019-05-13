"Teşekkürler İmamoğlu"

Sosyal medya, sloganından sonra projesi de AKP tarafından çalınan Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor. Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun vaatlerini kendi projesi gibi sunarak "İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak" yazdı.

İmamoğlu'nun tweet'inin ardından İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun projeleri arasında yer alan indirimler yapıldı. İmamoğlu'nun sadece 17 gün süren başkanlığının etkisiyle AKP'nin 17 yıldır yapamadığı indirim yapılmış oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı İstanbul halkına hizmetinden ötürü, Yıldırım'ın tweet'inin altında Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. İşte o mesajlardan bazıları: