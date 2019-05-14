Yer Adana! Pitbullu gaspettiler

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki T.K. arkadaşları B.K. (15) ve K.A. (12) ile birlikte Pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye çıktı. Mahallede tur atan 3 arkadaşın karşısına A.Y. (16), İ.A. (14) ve A.Y. (16) çıktı. A.Y., köpeğin sahibi T.K.’ye “3 lira para ver de köpeğini hem yıkayayım hem de dolaştırayım” dedi. Köpeğin sahibi T.K. ise 3,5 lira para vererek köpeğini dolaştırması için A.Y.’ye verdi. Pitbull cinsi köpeği önce yıkayan 3 arkadaş hayvanı dolaştırmaya başladı.

Belli bir süre geçince T.K., köpeğini geri almak istedi. A.Y. ve arkadaşları köpeği geri vermeyeceğini söyleyince 2 grup arasında tartışma çıktı. Çocuklar köpeği de mahallede bir ağaca bağlayarak sahibine vermedi. Bunun üzerine çocuk, polisi arayarak köpeğinin gasp edildiğini söyledi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polisi gören zanlı çocuklar, polisi ve sahibini köpeği bağladıkları yere götürdü. Köpeğine kavuşan çocuk diğer çocuklardan şikayetçi olmadı. Bunun üzerine çocuklara yaptıklarının suç olduğunu anlatan polis, daha sonra onları ailelerine teslim etti.