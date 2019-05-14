Binali Yıldırım, temizlikçileri müşavir yaptı

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, Başbakanlık görevindeyken taşındığı Çankaya Köşkü’nde eşi Semiha Yıldırım’a ev işlerinde yardımcı olan 3 temizlik personelini, ‘Son Başbakan” olarak attığı imzayla müşavirlik kadrosuna atadığı öne sürüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, söz konusu iddiayı Meclis gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik soru önergesi veren Tanal, Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’a yardım eden 3 temizlik personelinin müşavirliğe atanma şartlarını taşıp taşımadıklarını sorguladı. Tanal, söz konusu 3 temizlik personelinin şu anda nerede görev yaptıklarının açıklanmasını talep etti.

CHP’li Vekil Mahmut Tanal soru önergesinde ayrıca, Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinin son gününde 70 kişiyi müşavir olarak atadığı iddiasına yer verdi. Söz konusu iddianın doğruluğunu soran Tanal, devamında “Şayet doğru ise bu 70 kişi kimlerdir ve şu anda hangi kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar?” sorusunu yöneltti.

YILDIRIM’IN ASLİ GÖREVİ MAKAM MEVKİ DAĞITMAK MI?

İltimas ve adam kayırmacılığın yanlışlığına vurgu yapan Tanal, şu soruları sıraladı: “Şu an AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım’ın asli görevi, birilerine makam-mevki dağıtmak mıdır? Binali Yıldırım, oturduğu her koltukta kalmaya az bir süre kala hizmetine koşuşturan personeli üst görevlere mi getirmiştir? Türkiye diplomalı işsizler ordusuna dönmüşken, atanamayan öğretmenlerin, çocuğuna okul kıyafeti alamayan babaların intihar ettiği, amelelik yapan üniversitelilerin inşaattan düşüp hayatını kaybettiği haberleriyle karşılaşılan bir ülkede, Binali Yıldırım, hangi mevzuatı, hangi liyakat esaslarını, hangi vasıfları, hani mesleki yeterlilik şartlarını dikkate alarak emrinde çalışanlara müşavirlik yolu açmıştır?”

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- Sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık görevindeyken taşındığı Çankaya Köşkü’nde muhterem eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye ev işlerinde yardımcı olan, hizmetini gören, konutun temizliğini yapan 3 kadın personelin, Başbakanlık lağvedildikten sonra müşavirlik kadrolarına atandıkları doğru mudur? Şayet doğru ise söz konusu 3 temizlik personeli, müşavirliğe atanma şartlarını taşıyor mu?

2- Başbakanlık döneminde Çankaya Köşkü’nde Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’a yardım eden 3 kadın temizlik personeli şu anda nerede görev yapmaktadır?

3- Binali Yıldırım’ın “son Başbakan” sıfatıyla attığı imzayla kaç kişi müşavir olarak atanmıştır. Müşavirlik görevine getirilen bu kişilerin isimleri nedir?

4- Yine Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinin son gününde 70 kişiyi de müşavirlik kadrosuna atadığı doğru mudur? Şayet doğru ise bu 70 kişi kimlerdir ve şu anda hangi kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar?

5- Şu an AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım’ın asli görevi, birilerine makam-mevki dağıtmak mıdır? Binali Yıldırım, oturduğu her koltukta kalmaya az bir süre kala hizmetine koşuşturan personeli üst görevlere mi getirmiştir?

6- Türkiye diplomalı işsizler ordusuna dönmüşken, atanamayan öğretmenlerin, çocuğuna okul kıyafeti alamayan babaların intihar ettiği, amelelik yapan üniversitelilerin inşaattan düşüp hayatını kaybettiği haberleriyle karşılaşılan bir ülkede, Binali Yıldırım, hangi mevzuatı, hangi liyakat esaslarını, hangi vasıfları, hani mesleki yeterlilik şartlarını dikkate alarak emrinde çalışanlara müşavirlik yolu açmıştır?