Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, kadınlara yapılan şiddeti protesto etmek için Ulucami’nin avlusunu seçti. Karınca kostümü ile vatandaşların arasında gezen protestocu, ‘kadınlara kalkan eller kırılsın, varsa bir adın sebebidir o kadın gücün sözüne değil, sözün gücüne inan’ diye açtığı pankartları da yoldan geçenlerin ellerine tutuşturdu.



Kadına şiddeti protesto ediyordu, saldırıya uğradı

Kimi vatandaşlar bu şekilde gösterdiği protestoya destek verirken, başka bir vatandaş ise yaptığının toplumu rencide ettiğini iddia ederek saldırdı. Basın açıklaması esnasında neye uğradığını şaşıran Bahtiyar Keskin ile vatandaş arasında kısa bir arbede yaşandı.