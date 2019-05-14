19 bine yakını cinsel istismara maruz kaldı

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) düzenlediği “Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu” çalıştay raporu açıklandı.



Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen çocukların sayısı 2017 yılında 137 bin 482 oldu. Bunun 18 bin 623’ü cinsel istismara maruz kaldı. Çocuk işçi sayısı 2018 itibarıyla 2 milyona yaklaştı. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıtdışı. 2018 yılında yaşları 15.16 ve 17 olan üç çocuk, çalışırken hayatını kaybetti. Mesleki eğitim alan ve özellikle turizm sektöründe çalıştırılan stajyerler, resmi kayıtlara “çocuk işçi” olarak geçmedi.



Raporda, 2015-2016 öğretim yılında ilkokulda brüt okullaşma oranının yüzde 99.2 iken 2016-2017 yılında yüzde 96’ya gerilemesi de “eğitimde kaygı verici bir gelişme” olarak vurgulandı. Raporda bu konudaki yasal prosedür etkinliğinin zayıflığına da dikkat çekildi.



Yüzde 87’si kız



Rapordaki bazı tespitler özetle şöyle:



- 2012’de 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bine kadar çıktı. 2018’de ise bu sayı 2 milyona yaklaştı.



- Çocuk işçi sayısının en yüksek olduğu alanlar ise tarım, hizmet sektörü ve sanayi olarak sıralandı. Özellikle kız çocuk işçi sayısı tarım sektöründe yüzde 58 ile ortalamanın üstünde.

n Yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuk okula gidemiyor.



- 2017 yılı verilerine göre 18 bin 623 çocuk cinsel istismar mağduru



- Cinsel şiddete maruz kalan çocukların yaklaşık yüzde 87’si kız.



- 2015-2016 döneminde ilkokulda brüt okullaşma oranının yüzde 99.2 iken 2016-2017 yılında yüzde 96’ya geriledi.



- Okulöncesi eğitim döneminde okullaşma oranının en düşük olduğu il Ağrı (yüzde 35), en yüksek olduğu il ise Erzincan (yüzde 77.1) olarak açıklandı.