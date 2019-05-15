Adalar Belediyesi'nden açıklama... 'İşkence'de top İBB'de

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül adına Twitter'da açılan sahte bir hesaptan, Adalar'da fayton faaliyetlerinin son bulduğu ileri sürüldü.



Kısa sürede çok sayıda kişinin tweeti paylaşması üzerine Adalar Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada faytonlarla ilgili tüm yetki ve sorumluluğun İBB'ye bağlı UKOME'ye ait olduğu belirtilirken, kararı İBB'nin verebileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAMUOYUNA DUYURU

Belediye Başkanımız Erdem Gül adına açılan sahte hesap üzerinden bugün faytonlar hakkında bir açıklama yayınlanmıştır. @AdalarErdemGul hesabının kurumumuz ve başkanımız ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Başkanımızın şahsi hesabı @erdemmgul 'dür. Bilgilerinize.

Faytonlarla ilgili tüm yetki ve sorumluluk İ.B.B'ye bağlı UKOME'ye aittir. Karar merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir.