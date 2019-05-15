Lüks otomobili teste çıkaran tamirci kaza yapıp şoka girdi

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, müşterisine ait lüks aracı tamir eden Cemil Kaplan, onarım sonrası test sürüşüne çıktı. İş yerinden çıkıp 500 metre ilerleyen Kaplan, kendisini sollamak isteyen İlknur Çınar'ın (44) otomobiline arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Çınar'ın içinde akrabası Mustafa Özer'in de (76) bulunduğu aracı takla attı. Ters dönen otomobil içinde şıkısan Çınar ve Özer çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralılara olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edildi. Kazanın ardından teste çıkardığı otomobile bakan Cemil Kaplan, araçtaki hasarı görünce şoka girdi. Ne yapacağını bilemeyen Kaplan, müşterisini arayarak kaza hakkında bilgi verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.