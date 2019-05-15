Üvey babasını öldürdü: Kız kardeşi de cinsel tacize uğramış





Edinilen bilgiye göre geçen yıl Gölcük'te 15 Ekim tarihinde genç kadın çocuk yaşta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirdi. Tutuklanan kadının yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

'BENİ DE TACİZ ETTİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen kadının kız kardeşi, "Şerife benim ablam olur, Yaşar Kanık ise üvey babamdır. Cinayet olayını doğrudan görmedim, annem bana telefonda anlattı. Benim bilgim Yaşar ile Şerife arasındaki geçimsizliğe ilişkindir. Bir tarihte Yaşar'ı ablamın odasından çıkarken görmüştüm. O dönemde ablam Yaşar'ın kendisine cinsel yönden saldırdığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Ancak benim yaşım küçük olduğu için tanıklık yapamadım. Bundan sonraki dönemlerde Şerife, kendisine cinsel tacizlerde bulunduğunu anlattı. Yaşar, birlikte yaşadığımız dönemde bana da cinsel tacizde bulunmuştur" dedi.

'NEDEN BİZE SÖYLEMEDİ'

Yaşar Kanık'ın oğlu ise tanık beyanlarını reddederek, "Madem babam suç işliyordu neden oğlu olarak bizi bulup durumu anlatmadılar? Gerekli müdahaleleri yapardık" dedi.

'ADALETİNİZE SIĞINIYORUM'

Tutuklu yargılanan kadın mahkemede, "Üç tane çocuğum var. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların önümüzdeki celse dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.