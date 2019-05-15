Final Four heyecanı İstanbul’da yaşanacak

Birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Emaar, şimdi de tüm basketbol severleri keyif ve heyecan dolu bir hafta sonu için alışveriş merkezine davet ediyor. Basketbol dünyasının kalbinin attığı Turkish Airlines Euroleague yarı final ve final heyecanına tüm basket severlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

17 Mayıs Cuma günü başlayacak ‘Final Four’a özel etkinlik, çeşitli basketbol oyunları ve DJ

performansı ile devam edecek. Heyecanın doruklarda yaşanacağı final maçlarını ise sevilen

basketbol oyuncuları Caner Erdeniz, Aaron Harrison ve Göksenin Köksal ile birlikte Emaar’ın

açık alanına kurulacak dev ekranında yer aldığı özel alanda ücretsiz izlenebilecek.

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yarışma sonunda kazanan 50 kişiye Caner Erdeniz,

Aaron Harrison ve Göksenin Köksal imzalı basketbol topu hediye edilecek.