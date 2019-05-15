Tarihi yalıya çarpan geminin sahibine rekor sorumluluk

Yalıda gerçekleşecek tadilatın ve belirlenecek tazminatın bu paradan karşılanacağı öğrenildi. Tadilat ve tazminat tutarı 206 milyon 103 bin 865 liradan daha az tutarsa paranın kalan kısmı gemi sahibine iade edilecek. Daha fazla tutar ise gemi sahibi sadece 206 milyon 103 bin 865 lirasını ödemekle yükümlü olacak.

İstanbul Boğazında Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmasının ardından geminin donatanı mahkemeye başvurarak kazadaki sorumluluk miktarının 1976 tarihli Londra Konvansiyonuna dayanarak sınırlandırılmasını talep etmişti.

İstanbul 17. Asliye Ticaret mahkemesinde görülen gemi sahiplerinin sorumluluklarının sınırlandırılması davası karara bağlandı. Karar duruşmasında gemi sahibinin avukatı Metin Uğur Aytekin ile yalı sahiplerinin avukatı Erdal Gökçe hazır bulundu.



Bilirkişi: “Kaza kasıtlı ve pervasızca gerçekleşmedi”

Duruşmanın başlamasının ardından hakim, bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaştığını kaydetti.

Bilirkişi raporunda olayın kasıtlı ve pervasızca gerçekleşmediğinin kaydedildiğini anlatan hakim daha sonra taraflara söz verdi. Tarafların beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, gemi sahibinin sorumluluğunun 187 milyon 432 bin 506 lira olmasını hükmetti. Mahkeme bu paraya olayın gerçekleştiği tarihten geçerli olmak üzere 18 milyon 671 bin 358 lira faiz uygulanmasına hükmetti.



Mahkeme gemi sahibinin ağır hasar gören yalının tadilatında toplamda 206 milyon 103 bin 865 lira sorumlu tutulmasına karar verdi.

Mahkemenin kararı doğrultusunda gemi sahiplerinin bu parayı mahkemenin hesabına yatıracağı öğrenildi. Yalıda gerçekleşecek tadilatın ve belirlenecek tazminatın bu paradan karşılanacağı öğrenildi. Tadilat ve tazminat tutarı 206 milyon 103 bin 865 liradan daha az tutarsa paranın kalan kısmı gemi sahibine iade edilecek. Eğer masraflar daha fazla tutar ise gemi sahibi mahkeme kararı ile sadece masrafların 206 milyon 103 bin 865 lirasını ödemekle yükümlü olacak.