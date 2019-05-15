Kırmızılı Kadın'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlandı

Gezi Parkı eylemlerinde "kırmızılı kadın" olarak tanınan Ceyda Sungur'un AYM'ye olaydan iki yıl sonra yaptığı başvurusu sonuçlandı. Sungur başvurusunda, 28 Mayıs 2013'te şiddete yönelik herhangi bir davranışta bulunmadan katıldığı protesto eyleminde polis memuru Fatih Z'nin önceden uyarıda bulunmadan yakın mesafeden yüzüne sıvı gaz sıkması sonucu yaralandığını belirtti. Polis memuru Fatih Z'nin yapılan yargılama sonucunda, "Kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis ve diğer göstericilere yönelik eylemi nedeniyle 10 ay olmak üzere toplam 20 ay hapis cezası verildiği, bu cezaların da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlatıldı. Ceyda Sungur başvurusunda, polisin orantısız güç kullanması ve polis memuru hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtti.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

AYM'nin kararında ise Anayasa'nın 17. Maddesinin üçüncü fıkrasının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların kabul edilebilir olduğu oy birliğiyle kabul edildi. Ancak AYM, Anayasa'nın 17. Maddesinde güvence altına alınan "kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutu itibariyle ihlal edilmediğine" hükmetti. Oy çokluğuyla alınan karara, iki üye "mağduriyetin giderilmemesi ve caydırıcılığın sağlanmamasına yol açtığı" gerekçeleriyle karşı oy kullandı.