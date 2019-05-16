Bayrampaşa'da otomobilin iki kapısını 3 dakikada çaldılar

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Muratpaşa Mahallesi'ndeki kafenin önüne minibüsle gelen iki şüpheli, iş yeri sahibi Celal Demirbilek'in park halindeki aracına yöneldi.

Şüpheliler panelvanın ön camını kırarak içeri girip, sürgülü kapıların açılmasını sağladı. Zanlılar, kısa sürede levyeyle söktükleri kapıları minibüse yükledikten sonra, olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anında içeride bulunan iş yeri çalışanı, bir süre sonra aracın kapılarının yerinde olmadığını fark ederek, durumu Demirbilek'e ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.