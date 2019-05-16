Havalimanında yine iş cinayeti

Yapımına başlandığı günden beri resmi rakamlara göre 53, inşaat işçisi sendikalarına göre ise onlarca işçiye mezarı olan İstanbul Havalimanı’nda Pier 1 bölgesinde çatı arası onarımında çalışan Mustafa Ateş (31) 26 Nisan 2019’da sabaha karşı 18 metreden boşluğa düştü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Mayıs 2019 Perşembe, 22:53

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Bakırköy Sadi Konuk Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ateş’in önceki gün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ateş’in kuzeni Erkan Semizer, kuzeninin ölümü üzerine sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Ateş’in mesai arkadaşı Baver Bektaş’ın anlatımlarına yer verildi:

‘Ölüme sürüklediler’
“Havalimanında daha yeni açılmışken böyle bir kazanın duyurulmasını istemedikleri için bize herhangi bir şey söylemiyorlar. O yüzden tedirginiz. Onlara öfkeliyiz ve sinirliyiz. Ateş’in üç tane çelik sapan ile bağlı olması gerekirken iki tane çelik sapan olduğunu öğrendik. Hem ihmal var hem de iş baskısını artırıyorsun. Bu kişinin zaten hata yapması kaçınılmaz. Yani göz göre göre ölüme sürüklediler.”

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