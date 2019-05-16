Havalimanında yine iş cinayeti

Bakırköy Sadi Konuk Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ateş’in önceki gün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ateş’in kuzeni Erkan Semizer, kuzeninin ölümü üzerine sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Ateş’in mesai arkadaşı Baver Bektaş’ın anlatımlarına yer verildi:

‘Ölüme sürüklediler’

“Havalimanında daha yeni açılmışken böyle bir kazanın duyurulmasını istemedikleri için bize herhangi bir şey söylemiyorlar. O yüzden tedirginiz. Onlara öfkeliyiz ve sinirliyiz. Ateş’in üç tane çelik sapan ile bağlı olması gerekirken iki tane çelik sapan olduğunu öğrendik. Hem ihmal var hem de iş baskısını artırıyorsun. Bu kişinin zaten hata yapması kaçınılmaz. Yani göz göre göre ölüme sürüklediler.”