Zehir depolamışlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “tehlikesiz atık” olduğu gerekçesiyle, Ankara ve İstanbul’da, “tehlikesiz atık” sahasında depolanmasına izin verdiği atıkların mahkeme kararıyla ‘tehlikeli atık’ olduğu kanıtlandı. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, “Atıkların tehlikeli atık olduğu konusunda bakanlığın tüm kademelerini uyarmıştık. Oda olarak hedef gösterilmiştik, ‘Gündem değiştiriyorlar’ diye açıklama yapılmıştı. Mahkeme haklılığımızı kanıtladı. Ama biz haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bakanlık bir kez daha sınıfta kaldı” dedi.

Ankara 7. İdare Mahkemesi’nce karara bağlanan dava ile atıkların “tehlikeli atık” olduğu kanıtlandı. Mahkeme kararında, atıklarla ilgili verilen TÜBİTAK raporları da gerekçe gösterildi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demir-çelik fabrikalarından çıkan baca gazı tozlarını arıtma tesisi Marzinc Marmara Geri Kazanım A.Ş’nin, kendi tesis alanlarında 300 bin ton tehlikeli atığı kontrolsüzce depoladığı Kasım 2017’de ortaya çıkmıştı.

‘Zehir hattı dursun’

Mahkemenin verdiği kararı Cumhuriyet’e değerlendiren ÇMO Başkanı Baran Bozoğlu, Karabük’ten Ankara’ya taşınan zehir hattının durdurulması için bakanlığın yetkili kişilerine ulaştığını, fakat kendilerini dinlemediklerini belirtti. Bozoğlu, şunları kaydetti:

“Bu karar yalnızca bir örnek. Türkiye’de bakanlık tarafından benzer şekilde ‘tehlikesiz atık’ kodu verilmiş atıklar olduğunu düşünüyoruz. Bakanlığın hangi atıklara, tehlikeli olduğu halde ‘tehlikesiz atık’ kodu verdiğini kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Verdiği bu kararları iptal etmesi gerekiyor. Biz, bu ülkenin havasının, suyunun, toprağının kirlenmemesi gerektiğini gündeme getiriyoruz ama bakanlık bürokrasisi bizim bilimsel bakış açımızı görmezden gelip bilimdışı, kafasına göre ve mevzuata aykırı işlem yapabiliyor.

Türkiye’nin her tarafında bir risk var. Bakanlık, verdiği hangi atık kodlarıyla yaşam alanımızı, tarım toprağımızı, yeraltı suyumuzu kirletti? Bir kere daha haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Keşke bu olanlar doğru olmasaydı. Söylediğimiz her şey mahkeme tarafından teyit edildi. Çevre Bakanlığı bir kez daha sınıfta kaldı.”