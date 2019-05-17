İstanbul Havalimanı'nda neler oluyor?

İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak iniş yapamadı. Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde gecikmeler yaşandı.

"7 saattir bekletiliyoruz"

Gazetemize, telefonla arayarak ulaşan bir Berlin-İstanbul yolcusu, uçaklarının Çorlu'ya acil iniş yaptığını belirterek, 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletildiklerini, yakıt ikmali yetersizliğinden dolayı havalimanından ayrılamadıklarını ve 7 uçağın Çorlu'da bekletildiğini söyledi. Yolcu ayrıca, uçaktan çıkarılmaklarını ve gıda yetersizliği bulunduğunu da aktardı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Çelik Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

İstanbul Havalimanı’nda bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçağın iniş yapamadığı ve Çorlu’ya yönlendirildiği haberleri kamuoyuna yansıdı. Biz demiştik demeyi sevmeyiz ama 2014 yılında biz demiştik. pic.twitter.com/wyjPSFTDrh — Cevahir Efe Akçelik (@cevahirakcelik) May 17, 2019

TMMOB İKK, kendi bünyesinde oluşturduğu 3. Havalimanı Çalışma Grubunun yaptığı araştırmaların sonucunu bir rapor haline getirmiş ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda "Proje ekolojik ve jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir değildir" denilmişti.

AA: Kümülonimbus bulutları yoğunlaştı

Anadolu Ajansı ise İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerde öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle aksamalar yaşandığını belirttiği haberde, “kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığını' belirtti.

İstanbul Havalimanı ‘İstanbul'a üçüncü havalimanı' olarak tanıtılmış ancak yeni limanın açılması sonrasında Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı kapatılmıştı.

AirportHaber: Uçaklar rüzgar nedeniyle inemedi

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; uçakların tur atmasının nedeninin rüzgardan kaynaklandığı öğrenildi.