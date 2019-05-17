İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara 'CB' bulutu engeli

CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar hava trafiğinde aksaklıklara neden oldu. CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, belli bir süre İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalma yapamadı.

Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Gazetemize telefonla arayarak ulaşan bir Berlin-İstanbul yolcusu, uçaklarının Çorlu'ya acil iniş yaptığını belirterek, 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletildiklerini, yakıt ikmali yetersizliğinden dolayı havalimanından ayrılamadıklarını ve 7 uçağın Çorlu'da bekletildiğini söyledi. Yolcu ayrıca, uçaktan çıkarılmaklarını ve gıda yetersizliği bulunduğunu da aktardı.