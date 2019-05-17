Hazine Bakanı Albayrak’ın açıklamalarının aksine ekonomik krizin etkisi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “mart şubattan, nisan marttan daha iyi olacak” demişti ama ekonomiyle ilgili ortaya çıkan sonuçlar başka:



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) göre kurulan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 5.16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.85 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 13.44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.61 arttı.



- Kapanan şirket sayısı nisanda 726, ocak-nisan döneminde 3 bin 918 oldu. Nisanda 6 bin 693 yeni şirket açılırken, ocak-nisanda bu rakam toplam 28 bin 722 oldu.



- Nisanda açılan gerçek kişi ticari işletmelerin (GKTİ) sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53.07 azalırken, kapanan GKTİ sayısı yüzde 12.95 arttı.



- TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO), “Sanayinin Sorunları Bülteni”ninde yer alan bilgiye göre Ağustos 2018-Şubat 2019 döneminde, 6 ayda sanayide işini kaybedenlerin sayısı 342 bine çıktı. Bültende artan döviz fiyatlarıyla birlikte maliyet artışlarının fiyatlara yansıtıldığı ve sanayici fiyatlarındaki artışın yıllık ortalama yüzde 30’a ulaştığı vurgulandı.



119.4 milyar dolar



- Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla 2018 sonuna göre yüzde 2.4 artışla 119.4 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 57.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.2 artarak 56.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



İhtiyat akçesi torbada yok Hükümetin TBMM’ye sunduğu torba tasarıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 40 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin Hazine’ye transferini öngören bir yasa değişikliği teklifinin yer almadığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bu yönde haberler basında yer almıştı. Torba tasarıda ayrıca hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması teklifinin yer aldığı belirtildi.