Ceylanpınar'da 22 Şubat günü kız çocuğu, ailesine cinsel istismara uğradığını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine kız çocuğunun psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Ardından aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheliler hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 3 ay sonra Ceylanpınar Adliyesi'nde ilk duruşmaya çıkan 7 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kız çocuğuna cinsel istismar sanığı 7 kişiye tahliye
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2019 Cumartesi, 10:18