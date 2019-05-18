Kurtuluşa atılan ilk adımın 100’üncü yıldönümü kutlu olsun



İllüstrasyon: Murat Sayın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da ilk adımı attığı Samsun’da Milli Mücadele’nin ilk meşalesinin yakılışının 100’üncü yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, komuta kademesi Samsun’daki törende buluşacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener, katılamayacağını açıklamıştı.



Erdoğan bugün saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacak. Temsilci gençler illerinden ve ülkelerinden getirdikleri toprakları ve Türk Bayrağı’nı takdim edecek. Saat 14.25’te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde temsilci gençler ve yurttaşların katılımıyla Samsun Tütün İskelesi’ne yürüyüş gerçekleştirilecek. Erdoğan, yurttaşlara seslenecek. Ardından saat 16.20’de Yaşar Doğu Spor Salonu’nda bir kez daha yurttaşlarla buluşacak.



CHP’nin Samsun programı ise bugün 11.00’de Anıt Park’a çelenk bırakılmasıyla başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00’te Atakum Yalı Kafe’de “100’üncü Yıl Bildirgesi”ni okuyacak. CHP heyeti son olarak saat 21.30’da Samsun 100’üncü Yıl Meydanı’nda düzenlenecek konserlere katılacak.

İZMİR'DE DEV POSTERLİ FENER ALAYI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali kapsamında Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 1400 üniversite öğrencisi İzmir’de buluştu. Gençler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve sanatçı Hayko Cepkin’le buluşacak. Saat 20.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yapılacak yürüyüş ve fener alayına katılacak gençler, dev Atatürk posterini taşıyacaklar.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde Hayko Cepkin ve Ceylan Ertem’i aynı sahnede buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği yol koşusu da saat 08.00’de başlayacak. Öte yandan büyükşehir belediye meclisi, bugün toplu ulaşım ücretini 1 kuruş olarak belirledi.

İSTANBUL

19 Mayıs ruhu İstanbul’un kalbi olan Kadıköy Bağdat Caddesi’nde atacak. Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında Bağdat Caddesi’nde binlerce kişi ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüyecek. Yürüyüş saat 18.00’de Suadiye Işıklar’dan başlayacak.



Kadıköy Belediyesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve gazetemiz; 19 Mayıs’ın 100. yılında ortak bir etkinlik düzenleyecek. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Sina Akşin, Prof. Dr. Zafer Toprak ve tarihçi Sinan Meydan’ın konuşmacı ve Mehmet Ali Güller’in moderatör olacağı panelde; 100. yılında 19 Mayıs’ın önemi ve Kuvayı Milliye ruhunun anlamı ele alınacak. Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panel bugün saat 16.00’da başlayacak.



Beylikdüzü Belediyesi 19.19’da Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı Atatürk Anıtı önünde, 100. Yıl Atabarı gösterisi düzenleyecek.



ANKARA

Başkentlilerin bu yıl da adresi Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir. Binler, 100 yıl önce kurtuluş ateşini Samsun’da yakan Ata’ya koşacak. Ankara’da bu yıl ilk kez 19 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz olacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde 21.00’de düzenlenecek program öncesinde de başkentlilere belediye tarafından Türk bayrakları dağıtılacak. Belediye lazer gösterisiyle de başkentlilere görsel şov sunacak.



BODRUM

Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’u 7 Mayıs tarihinde Samsun’a uğurlayarak 100’üncü yıl kutlamalarını başlatan Bodrum Belediyesi, bu anlamlı günün akşamında Belediye Meydanı’nda bir konser etkinliği düzenleyecek.



MUĞLA

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler saat 21.00’de “Cumhuriyet Yürüyüşü” ile başlayacak. Kutlamalar daha sonra Burcu Güneş konseri ile devam edecek.



BALIKESİR

Balıkesirliler 19 Mayıs’ın coşkusunu 10 Burda AVM’de yaşayacak. Yurttaşlara Türk bayrağı dağıtılacak. Saat 14.00-16.00 ve 18.00 saatlerinde ise bando gösterileri, Cumhuriyet marşları eşliğinde kutlamalar gerçekleştirilecek. l Haber Merkezi