Cumartesi Anneleri, Ahmet Tekin’in akıbetini sordu

Galatasaray Meydanı’na izin verilmediği için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta düzenlenen eyleme CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri Oya Ersoy, Hüda Kaya katıldı. Haftanın açıklamasını 1993 yılında Bitlis’teki evinden çıktıktan sonra gözaltına alınan ve cesedi 10 gün sonra bir göl kıyısında bulunan Özgür Gündem gazetesi muhabiri Ferhat Tepe’nin kız kardeşi Ayşe Tepe okudu. 17-31 Mayıs’ın Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası olduğunu anımsatan Tepe, “İnsanlığa karşı İşlenmiş sistematik suçlar, yalnız bu suça maruz kalan kişi ve gruplar için ağır bir travma yaratmakla kalmaz, toplumun tamamını derinden etkileyen toplumsal bellek yaraları da oluşturur. Bu yaraları sarmak, inkâr edilen, üzeri örtülen suçları açığa çıkarmak ve yüzleşip hesaplaşmakla mümkündür” dedi. Öte yandan, bu haftaki F oturmasında hasta mahkum Mesude Pehlivan’ın durumuna dikkat çekildi.