Erdoğan çıtayı yükseltti,"İmamoğlu, Samanyolu TV'de çalıştı" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda üniversite öğrencilerile bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci ulaşım kartı ve su indirimi talimatlarına ilişkin, "19 gün hava attınız. Peki bunun sözünü daha önce verdiğinize göre bunu bu süre içerisinde neden yapmadınız? Bir şey yaptılar; hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar. Bu da FETÖ terör örgütünün uygulamasıdır. Beyefendi de zaten daha önce Samanyolu TV'de çalıştığı için bu veri kontrollerini bilir." dedi.

Erdoğan, indirimlerin kendi belediye başkanlığı döneminde yapıldığını öne sürerek, "Kaldı ki benim belediye başkanlığı dönemimde zaten indirdirk. Hatta 65 yaş üstüne belli saatlere kadar ücretsiz paso uygulaması yaptık. Tereciye tere satılmaz ki. Bunlar zaten vardı. Böyle bir yola giderek vatandaşı aldatmanın anlamı yoktur ki. Güzel bir şey oldu. Tüm istanbullular için hayırlı olsun." diye konuştu.