Otomobilinde tabancayla başından vurulan kişi öldü

Olay, gece saatlerinde Gazihan Dede Mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, 35 DD 6477 plakalı otomobili ile mesire alanına gelen Gazi Gül, park ettiği aracında otururken silah sesleri duyuldu. Çevredekiler, otomobile baktığında Gül’ün kanlar içinde hareketsiz olduğunu fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül’ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Gazi Gül’ü öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.