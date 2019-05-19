Bağımsızlık ruhu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümü İstanbul’da coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra ise kutlamalar ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, İstanbul Valiliği’nce hazırlanan tören programıyla devam etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının 100. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Havalimanı yetkilileri, yolculara terminal girişinde Türk bayrağı dağıttı. Ayrıca Havalimanı Gidiş terminalinde 3 saat boyunca bando dinletisi yapıldı. Bando dinletisine havalimanını kullanan yolcular Türk bayrakları ile eşlik ettiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Kurtköy’de özel bir kolejde okuyan 52 öğrencinin hazırladığı 3 boyutlu ve yağlı boya temalı 17 eser de Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminali sergi salonunda sergilenmeye başladı.

Motosikletliler buluştu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı. Türk bayraklarıyla Bağdat Caddesi’nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Beşiktaş ve Eminönü güzergâhını kullanarak Edirnekapı Şehitliği’ne doğru yol aldı. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi havadan fotoğraflandı. Bakırköy’deki kutlamalar’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından halka açık resim sergisi ve engelli çocuklara tekne turu etkinlikleriyle devam etti. Ataşehir Belediyesi’nce düzenenlenen etkinliklerin adresi ise Cumhuriyet Parkı’ydı. Etkinlikte Ataşehirliler için çeşitli atölye çalışmaları düzenlenirken, Evrencan Gündüz de sahne alarak Ataşehirlilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kartal’daki kutlamalar ise Çarşı mahallesi Yakacık Bayram Demirkol havuzlu park içerisinde yurttaşların katılımıyla saat 12.00’de başlayıp 18.00’e kadar devam etti. Programda gençler için dans ve spor atölyeleri düzenlenirken müzik dinletileri de gerçekleştirildi.