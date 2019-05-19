Bu kez fişleme kaygısı

Daha önce AKP’nin girişimleriyle polisin ev ev “seçmen avı”na çıktığı ilçede, bu kez de muhtarları tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarları telefonla arayarak, bölgedeki kanaat önderlerini ve demografik yapıyı sordu.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde birçok mahalle muhtarının kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından aranarak kendilerine demografik yapıya ilişkin sorular sorulduğu belirtildi. Muhtarlar, telefonla arayan kişilerin kendilerine mahallede hangi memleketten insanlar yaşadığını ve kanaat önderlerinin kim olduğuna dair sorular sorduğunu söyledi.

AKP’nin 31 Mart’ta yapılan seçimi CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından seçimi iptal etmek için başta “seçmen kaydırıldığı” iddiası olmak üzere hedef haline getirdiği Büyükçekmece ilçesinde şimdi de muhtarlar kıskaca alındı. AKP’nin Büyükçekmece ile ilgili iddaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) incelemesi sonrası çökmüştü.

Tedirgin eden sorular

Seçimin ardından polisin ev ev dolaşarak “sahte seçmen” aradığı Büyükçekmece’de şimdi başka bir tedirginlik yaşanıyor. Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin bazı mahalle muhtarlarını arayarak “Sizin mahallenizde ağırlıklı olarak hangi memleketten insanlar yaşıyor, sizin mahallenizde herkesin kanaat önderi olarak kabul ettiği, sözü dinlenen kimler var, bunları öğrenebilir miyiz” şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.

Gazetemize konuşan mahalle muhtarları, kendilerini arayan kişilerin soruları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi. Bir mahalle muhtarı “Bize bu soruları neden sorduklarına dair bir açıklama yapmıyorlar. Bir çalışma için diyorlar, ama tabii ki kendisinin emniyetten olup olmadığı da belli değil. Telefonda ‘polis memuru bilmem kim’ diyor. Tabii ki biz de hiçbir bilgi vermiyoruz kendisine. Sadece telefonla arıyorlar. Bu sadece bana da değil, diğer muhtar arkadaşlarıma da yapıldı” diye konuştu. Yine aranan bir başka mahalle muhtarı ise “Bize ‘hangi memleketten daha çok insan mahallenizde yaşıyor ve sizin dışınız da kanaat önderi olabilecek bir isim verebilir misiniz’ diye soruyorlar. Başka bir şey sormadılar. Önceki gün sabah aradılar. Açıkçası bu olay bende seçime yönelik siyasi bir çalışma yapıldığı izlenimi uyandırıyor” dedi.