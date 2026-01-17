Napoli teklifini sunmuştu... Fenerbahçe, En-Nesyri için kararını verdi!

Napoli, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlamak için bastırıyor. Sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibinin yaptığı son teklif karşısındaki tutumu netleşti.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Napoli'nin 5 milyon Euro kiralama ve 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu teklifine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin teklife olumlu dönüş yapması sonrası taraflar arasındaki görüşmeler hız kazandı.

Napoli, Juventus ve Everton, En-Nesyri transferi için masadaki en ciddi 3 aday. Transferde belirleyici faktörün Faslı golcünün vereceği karar olduğu ifade edildi.