İşsiz yurttaş AKP'li belediyenin önünde kendini yaktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 31 Mart öncesinde iş başvurusunda bulunan Mustafa Sayıcı’ya söz verilmiş, seçimden sonra ise “niye rahatsız ediyorsun” diyerek darp edildiği iddia edilmişti.

Gaziantep’te darp edilen işçi konuşurken, Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi’nde çok acı bir olay meydana geldi. İş-Kur’da istediğini bulamayan eski hükümlü işsiz vatandaş “hükümlük kadrosundan” AKP'li Şahinbey Belediyesine iş başvurusunda bulundu. İşsiz vatandaş Eyüp Dal, önce olumlu cevap aldığı Şahinbey Belediyesinden daha sonra olumsuz yanıt alınca belediye binası önüne üzerinde döktüğü benzinle kendisini yaktı. Eyüp Dal, ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde ancak 4 gün dayanabildi. Şahinbey Belediyesinden acılı aileye başsağlığı dahi dilenmedi.

“KAPIMIZI ÇALIP BİR BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER”

Hakimiyet gazetesinden Bülent Öner’in haberine göre, oğlu Eyüp Dal’ın AKP'li Şahinbey Belediyesi bahçesinde kendisini yakarak yaşamına son vermesiyle birlikte acıların en büyüğünü yaşadıklarını anlatan anne Türkan Dal, ilçe belediyesinden bir tek kişinin bile kendilerine başsağlığı dilemediğini anlattı. “Ölen bir köpeğe bile insanlık üzülüyor” şeklinde konuşan acılı anne Türkan Dal, gözyaşlarına boğuldu. “Oğlum ortalama 5 yıldır iş arıyordu. Geçenlerde bir fabrikadan kendisini aradıklarını ve işe başlayacağını gülerek anlatan oğlum daha sonra buradan da ret cevabı almıştı” şeklinde konuşan acılı anne Dal sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Daha sonra İş-Kur üzerinden oğlumu Şahinbey Belediyesine yönlendirmişler. Şahinbey Belediyesinin hükümlü kadrosunda oğlumun işe başlayabileceği dile getirilmiş. Belediye görevlileri oğlumu önce umutlandırarak işe başlayabileceğini söylemişler. Daha sonra ise oğlumun işe alınmayacağı anlatılmış. Bunun üzerine oğlum belediyenin önünde kendisini yaktı. Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor. Ölen bir köpeğe bile insanlık üzülürken benim oğlum için bir tek belediye yönetici gelip başsağlığı dilemedi.”

“BENDEN ALDIĞI HARÇLIKLA BENZİN ALMIŞ”

Eyüp Dal’ın kardeşi Mesut Dal, kardeşinin işsiz olduğu için arada sırada kendisinden harçlık aldığını dile getirdi. Olayın yaşandığı gün kardeşinin yine eski model aracı için benzin alacağını söyleyerek kendisinden para istediğini anlatan Mesut Dal şu ifadelere yer verdi;

“Kardeşime harçlığını ben veriyordum. Olayın yaşandığı gün benden aracına benzin almak için para istedi bende verdim. Daha sonra öğle saatlerinde polis beni aradı. Polis kardeşimin kendisini yaktığını ve hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Bende annemleri aradım ve hastaneye gittim. Kardeşim yoğun bakım ünitesinde kendisine gelemedi ve yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. Kardeşimi genç yaşta toprağa verdik.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE DAYAK YİYEN İŞSİZ GENÇ NELER SÖYLEMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesinde iş başvurusunun ardından belediye personeli tarafından tekme tokat dayak yiyen Mustafa Sayıcı, şunları anlatmıştı;

“Ben belediyeye gittim ve iş talebimin ne olduğunu sorduğumda bana telefon açarak öğren dediler. Ben de Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne telefon açarak iş durumumu öğrenmeye çalışıyordum. Beni bir gün kendisini belediye görevlisi olarak tanıtan bir kişi nerede olduğumu sordu. Bende Yukarıbayır Mahallesindeyim dedim. Bunun üzerine beni belediyeye davet etti. Ben Büyükşehir Belediyesine geldiğimde Halk Girişinin olduğu bölümde kendisini şoför olarak tanıtan bir kişi kendisiyle gelmemi istedi. Ben de bunun üzerine kendisiyle yürüdüm. Merdivenlerden inerken o kişi boynuma sarılarak, belediye özel kalemini neden rahatsız ettiğimi sordu. Ben de kendisine rahatsız etmedim, sadece iş talebimi sormak için arıyordum diye açıklamada bulunurken kendisi aniden bana küfür etti. Küfür üzerine bende kendisine, ‘ben hakaret etmedim neden hakaret ediyorsun’ dediğimde olanlar oldu. Belediyenin bazı güvenlik görevlileri ellerimi ve kollarımı tuttu. Ellerimi ve ayaklarımı oynatamayınca benimle birlikte yürüyen kişi gelişigüzel vurmaya başladı.”