Koruma tartışmasında yeni gelişme: Soylu buna ne diyecek?

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı şehit cenazesinde yaşanan saldırı sonrasında başlayan koruma tartışmasında geçen hafta yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili müfettiş çalışması devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta sonu katıldığı bir televizyon programında, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun korumasının koruma kursu olmadığını açıkladı.

Soylu isim vermeden Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan için, “Koskoca ana muhalefet partisinin genel başkanısınız. İnsan korumasına sormaz mı 'Sen hiç koruma kursu aldın mı?' diye. Koruma amirinin koruma kursu yok. Pazartesi koruma kursuna alıyoruz. Burada da mı biz sorumluyuz?" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu’nun bu açıklamasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı, Aslan’ın açılacak koruma kursuna katılması için tebligat gönderdi.

T24'te yer alan habere göre; bu gelişme yaşanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada, Aslan’ın 2002-2005 yılları arasında Türkiye’nin Slovakya Büyükelçiliği’nde “yurt dışı misyon koruma” görevi yaptığı ortaya çıktı. Emniyet’in açtığı yurt dışı misyon koruma görevi için 4 aşamalı sınavı geçen Aslan’ın görev kapsamında VIP Koruma Kursu aldığı anlaşıldı. Başkomiser rütbesiyle Bratislava’da 3 yıl görev yapan Aslan’ın görev süresi içinde üç ayrı büyükelçiyi korumaktan sorumlu olduğu anlaşıldı.

Aslan’la birlikte halen berberinde çalışan ve kursa çağrılan iki polisin ise eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün koruma ekibinde görev yaptıkları belirlendi.

Soylu'nun sözleri sosyal medyada gündem olmuştu

Soylu'nun tv programında ettiği sözlerle suçladığı koruma müdürünü İçişleri Bakanı sıfatıyla kendisinin atadığı ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları Soylu'yu ti'ye almıştı.

İşte sosyal medyada çok paylaşılan o video: