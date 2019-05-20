Liselilerin taciz isyanı

Şanlıurfa Siverek'te, bir grup lise öğrencisi, geçen hafta liseli kızları taciz ettiği iddiasıyla 4 kişinin tutuklanmasının ardından ilçede tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğrenciler, cinsel taciz olaylarını protesto etti.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 17:39

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Siverek'te İlçede tepkiye yol açan olayın ardından sosyal medyada örgütlenen yaklaşık 100 öğrenci, öğle saatlerinde, Hürriyet Caddesi üzerinde bir araya geldi. Ellerinde cinsel istismarı kınayan dövizler taşıyan öğrenciler, slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda öğrenciler adına konuşan lise öğrencisi Ramazan İzol, "Bilinmelidir ki bu yalnızca çocuklarımıza, kızlarımıza yapılmış çirkin saldırı değildir. Bu tüm halkımıza yapılmış bir duygu hırsızlığıdır. Bugün bu olayı kendine dert etmeyen insan, bu memleketin insanı değildir. Tüm insanlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmasını, cinsel istismar, taciz ve tecavüze sessiz kalmamasını istiyoruz" dedi.

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Cumhuriyet İMECESİ