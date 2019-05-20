Kayseri'de ambulans devrildi: Sürücü ile 2 sağlıkçı yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Kayseri- Develi yolunda meydana geldi. Yusuf Özdemir (35), yönetimindeki 38 TT 112 plakalı ambulansla Develi'den Kayseri'deki hastaneye sevk edilen hastayı bıraktıktan sonra dönüş için yola çıktı.

Erciyes mevkisinde Özdemir'in kontrolünden çıkan ambulans, şarampole devrildi. Kazada sürücü Yusuf Özdemir ile sağlık görevlileri Fatma Küçüktepe (23) ve Ayşe Taşkın (32) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen meslektaşlarınca olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.