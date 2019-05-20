Cezaevi yönetimi, Castro ve Che fotoğrafını yasakladı: Bunlar DHKP-C'li!

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre; Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Akil Nergüz, bir mektup yazarak “cezaevindeki disiplin cezalarının son dönemde arttığını,” kendilerine idare tarafından “kitap ve gazetelerin de verilmediğini” aktardı.

Nergüz, cezaevi arkadaşı Taner Korkmaz’a gönderilen 34 fotoğrafın cezaevi yönetimi tarafından kendisine verilmediğini söyledi. Nergüz bu fotoğraflar içerisinde Küba devriminin efsanevi isimlerinden Fidel Castro ve Che Guevara’nın fotoğraflarının da bulunduğunu söyledi ve “Hayata dönüş katliamında ölenlerin yanı sıra Fidel Castro ve Che Guevara’nın fotoğrafları da DHKP-C’li oldukları iddiasıyla yasaklandı” dedi.

Söz konusu mektupta Yusuf Kenan Dinçer, Murat Kaymaz, Akil Nergüz, Taner Korkmaz, Talat Şanlı, Macit Şahinkaya adlı tutukluların ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olmadıkları halde 3 yıldır tek kişilik hücrede tutuldukları belirtildi. Nergüz bu durumu da şöyle anlattı:

“Özel tecrit uygulaması bununla sınırlı değil aynı tutsakların havalandırma kapıları da diğer tutuklu ve hükümlülerden 2 saat geç açılıyor.”

Nergüz, cezaevindeki disiplin cezalarını şöyle sıraladı:

– Talat Şanlı’ya 2 ay ziyaret yasağı

– Taner Korkmaz, Macit Şahinkaya, Murat Kaymaz ve Akil Nergüz adlı mahpuslara 1 ay telefon yasağı

– Taner Korkmaz, Yusuf Kenan Dinçer’e ve Murat Kaymaz’a 1’er ay ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası

– Taner Korkmaz, Macit Şahinkaya, Akil Nergüz, Talat Şanlı, Murat Kaymaz, Rabbena Hanedar keyfi parmak izi ve avuç içi okumasını kabul etmedikleri için 3’er gün hücre cezası

Nergüz bu cezalarla ilgili mahkemeye başvurduklarını ve mahkemenin bu konularda verdiği kararlar hakkında ise şunları yazdı:

“Rabbena Hanedar, Talat Şanlı, Mecit Şahinkaya, Taner Korkmaz, Murat Kaymaz, Yusuf Kenan Dinçer, Akil Nergüz keyfi olarak sohbete çıkartılmayı protesto etmek için kapılara vurdukları için birer ay etkinliklerden men edilmesi için yapılan itiraz Van İnfaz Hakimliği tarafından reddedildi. Murat Kaymaz, Macit Şahinkaya, Rabbena Hanedar, Akil Nergüz ve Taner Korkmaz’a tutuklu ÇHD ve HHB üyesi avukatlarına açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla yaptıkları 1 haftalık destek açlık grevi için verilen birer ay ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasına yaptıkları itiraz da Van İnfaz Hakimliği’nce reddedildi.”