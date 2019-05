Leyla Güven, 195 gündür eylemini sürdürüyor

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) oluşan izleme heyetinin, “Türkiye Hapishanelerinde Devam Eden Açlık Grevleri Tespit ve Değerlendirme Raporu” verilerine göre, 92 cezaevinde 3 bin civarında tutuklu da Güven’in eylemine destek vermek için açlık grevi eylemi yapıyor. Diğer yandan İstanbul Bakırköy, Kocaeli Gebze, Van ve Diyarbakır cezaevlerinde bulunan 5’i kadın, toplam 15 tutuklunun, 30 Nisan tarihinden itibaren başlattıkları ölüm orucu eylemi de 22’nci gününde. Ayrıca Kandıra Cezaevi, Bolu F Tipi Cezaevi, Ağrı Patnos Cezaevi, Tekirdağ 1 No’lu Cezaevi, Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi ve Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden de toplam 15 tutuklunun ölüm orucu eylemi ise 12’nci gününde devam ediyor.



‘Çığlıklara sessiz kalmayacağız’



Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek için Diyarbakır’da basın açıklaması yaptı. Sanatçılar adına Yönetmen İlham Bakır, özetle şunları söyledi: “Haklı, insani ve bütünüyle hukukun uygulanması için bedenlerini ölüme yatıran tutukluların yine beyaz tülbentleriyle toplumsal vicdanın ve barışın ifadesi olan annelerimizin çığlıklarına sanatçılar olarak sessiz kalamayacağımız gibi bu çığlıklara kulak vermenin de en temel insani sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Açlık grevlerinin gelmiş olduğu bu kritik aşama her anı çok önemli kılmakta ve açıklamaların ötesinde pratik olarak adımların atılmasını her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır. Herkesi ve her kesimi duyarlı olmaya; insan canını, toplumsal geleceği, günlük bireysel ve siyasal çıkarlara kurban etmemeye çağırıyoruz.”