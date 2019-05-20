THY Genel Müdürü'nden ilginç 'İstanbul Havalimanı' savunması

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sabiha Göçken Havalimanı’nda 2, İstanbul Havalimanı’nda ise 7 seferde meydanlara iniş yapılamadığı için uçaklar alternatif havalimanlarına inmişti.

Yapım sürecinde bölgedeki hava koşulları nedeniyle uçakların iniş, kalkışlarında sorunlar yaşanacağı yönündeki uyarılar, İstanbul Havalimanı’na inecek olan uçakların başka havalimanlarına yönlendirilmesiyle tekrar gündeme geldi.

''GÖRÜYORSUNUZ, ANLATMAYA GEREK YOK''

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. 2017 ve 2018 yıllarında kar yağışı dışında rüzgar, sis vb sebebi ile Atatürk Havalimanı'ndan başka meydanlara yönlendirilen uçakların listesini paylaşan Bilal Ekşi şu ifadeleri kullandı:

“İyi niyetli merak edenlere daha detay verelim istedik. 2017 ve 2018 yılında kar yağışı dışında rüzgar, sis vb sebebi ile Atatürk Havalimanından başka meydanlara yönlendirilen uçaklarımızın listesi ve sebepleri.. Anormal bir durum yok.. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.”