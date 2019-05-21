Fatih Altaylı dolandırıldı!

Fatih Altaylı HaberTürk'te yer alan köşesinin bir bölümünü yaşadığı dolandırıcılık vakasına ayırdı. Bindiği takside, taksicinin ücret tahsili için banka kartı istemesi sonrası kartının kopyalanmış olduğunu banka tarafından aranınca farkeden Altaylı, "Az bir hasarla konuyu atlattık. Ama yine de sizi uyarayım dedim" diyerek, okurlarını uyardı.

İşte Altaylı'nın köşesinde yer alan o bölüm:

"Geçenlerde taksiye bindim.

Yol 8 lira falan tuttu.

50 lira uzattım ve 40 lira geri vermesini istedim.

Sürücü “Abi bozuk yok. Kredi kartı ile öder misin?” dedi.

Kredi kartını çıkardım.

“Abi banka kartı var ise daha iyi, komisyon vermem” dedi.

Peki dedim.

Daha önce hiç böyle alışveriş için kullanmadığım banka kartını sürücünün uzattığı POS makinasına taktım ve ödemeyi yaptım.

Aradan bir hafta kadar geçti. Bankadan bir telefon.

“Banka kartınız ile bugün üçüncü defa Bayrampaşa civarından para çekiliyor. Kartı bloke edelim mi?”

Meğer bindiğim takside ödediğim para asla banka sistemine yansımamış bile.

Benim kartı kopyalamış o kadar.

Çünkü sisteme yansısa kimin kopyaladığı ortaya çıkacak.

Sonuçta az bir hasarla konuyu atlattık.

Ama yine de sizi uyarayım dedim.

Aman dikkat edin"