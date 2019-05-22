Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

1 Mayıs tarihine kadar emekli olmak için dilekçelerini verenler de bayramda ikramiye alabilecek. Emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı ise farklı.

NTV'de yer alan Prof. Dr. Cem Kılıç'ın yazısı şöyle: Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban bayramından önce SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor.

Diğer yandan bayram ikramiyeleri ile emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alarak mutlu olmaları da sağlanmış oluyor.

3 AYDA TAM 2 BİN TL

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında ikramiyeler 8 Haziran’da ödendi. Bu yıl Ramazan Bayramında ödenecek ikramiyenin ise tarihi henüz net değil. İkramiyeler büyük ihtimalle 27 - 31 Mayıs haftası içerisinde yatırılacak. Dolayısıyla bayramdan önce emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Nisan ayının son günü olan 30 Nisan ve öncesinde emekli olmak için gerekli şartları sağlayıp SGK’ya dilekçe veren kişiler de bu Ramazan ikramiye alabilecekler. Ancak 1 Mayıs ve sonrasında emekli olmak için gerekli şartları sağlayanlar ve bu tarih ve sonrasında dilekçelerini SGK’ya verenler Ramazan da değil Kurban Bayramında ilk kez ikramiye alabilecekler.

Bayramda emeklilere 1.000 TL ikramiye ödenecek. Ramazan bayramında 1.000 TL ikramiye alan bir kişi, Kurban Bayramında da aynı miktarda ikramiye alacak. Dolayısıyla emeklilere üç ay içerisinde 2.000 TL ikramiye ödenmiş olacak. İkramiyenin miktarı dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı hissesi oranında ödeniyor. Dolayısıyla dul ve yetimler ölüm aylığı paylarına göre ikramiye alıyorlar.

İŞTE İKRAMİYE HAKKI OLANLAR

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler...

HACZİ OLAN NE YAPACAK?

Emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Dolayısıyla borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almaya devam edebiliyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Haczi bulunan emeklinin maaşı haczedilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamayacak.

DOĞRUDAN BANKAYA

Halen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmalarına gerek yok. Bu kişilere ikramiyeler herhangi bir başvuru olmaksızın ödenecek.

Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Dolayısıyla bayram ikramiyelerini emekliler kendi bankalardan çekebilecekler.

KİME, NE ÖDENECEK?

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler Ramazan Bayramı öncesi 1.000 TL ikramiye alacaklar. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabilecekler.

Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan duş eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 250 TL bayram ikramiyesi alabilecek.

Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek.