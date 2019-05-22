Yemeksepeti’nin CEO’su lüks kampta soyuldu

Yemeksepeti’nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın’ın ünlü iş insanı Richard Branson’a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı. 2015 yılında kurduğu platformu 589 milyon dolar karşılığında satan ve yemeksepeti’ndeki görevine devam eden Aydın bu hırsızlık vakasının içeriden birisinin işi olduğunu öne sürdü.

“İki gün önce Mahali Mzuri 'deki kampınızda çadırlarımız kırıldı ve uyurken soyulduk. Kamptan biri tarafından yürütülen önemli kanıtlar vardır. Misafiriniz için temel güvenlik bile yok. Dehşete düşmüş ve hayal kırıklığına uğradık. :("

Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson’a ait olan lüks safari kampı daha önce pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştı. Branson'dan ise henüz Aydın’ın bu mesajına yanıt gelmedi.