Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan YSK'ye tepki

Temel Karamollaoğlu’nun bugün yaptığı haftalık basın toplantısında yenilecek İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YSK'nin gerekçeli kararını hala açıklamamsına değinen Karamollaoğlu, "Gerekçesini yazamadıkları bir kararı ilan eden Yüksek Seçim Kurulu hâlâ gerekçeli kararı açıklayamadı. Bunu geçiştirmeleri kanaatimizce doğru bir karar vermediklerinin göstergesi" diye konuştu.

İşte Karamollaoğlu'nun açıklamalarının bir kısmı:

Türkiye’de bir bütün olmanın, birlik ve beraberlik ruhunun tesis edilmesinin elzem olduğu hususlardan birisi de İstanbul seçimleridir.

Gerekçesini yazamadıkları bir kararı ilan eden Yüksek Seçim Kurulu hâlâ gerekçeli kararı açıklayamadı. Bunu geçiştirmeleri kanaatimizce doğru bir karar vermediklerinin göstergesi. Biz yine de ümitvar olmak istiyoruz İnşallah bu seçimler bundan önce geçirdiğimiz seçimlere hele hele de 31 Mart Seçimlerine benzemez. Gerginliğin, kutuplaşmanın ve yalanın olduğu bir seçim sürecine dönmez. Dolayısıyla İstanbul seçimleri Türkiye için bir imtihandır. Eğer bu imtihan aşılırsa ülkemizin geleceğine dair umutlar artacaktır. Hukukun üstün olduğu, adaletin tesis edildiği bir Türkiye kurulur.