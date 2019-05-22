AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avuklatlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Çelik, görüşmenin İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığını söyleyerek, "Bu tip görüşmeler mutlaka gündeme bağlanmaya çalışılır. Her dönemde bu tip tartışmalar yaşandı." dedi. Çelik görüşmeye izin verilmesini ise, "Görüşmeleri engelleyen bir yargı kararı verdı, yakın zamanda kalktı. Hukuki engel kalkınca bu görüşmenin önünde bir engel kalmadı." sözleriyle değerlendirdi.
Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin AKP'den açıklama
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığını söyleyerek, "Görüşmeleri engelleyen bir yargı kararı vardı, yakın zamanda kalktı. Hukuki engel kalkınca bu görüşmenin önünde bir engel kalmadı." dedi.
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Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 19:01