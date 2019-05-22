Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin AKP'den açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avuklatlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Çelik, görüşmenin İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığını söyleyerek, "Bu tip görüşmeler mutlaka gündeme bağlanmaya çalışılır. Her dönemde bu tip tartışmalar yaşandı." dedi. Çelik görüşmeye izin verilmesini ise, "Görüşmeleri engelleyen bir yargı kararı verdı, yakın zamanda kalktı. Hukuki engel kalkınca bu görüşmenin önünde bir engel kalmadı." sözleriyle değerlendirdi.