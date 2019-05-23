Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu için sağanak, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 15°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu