Yandaş gazeteci Rabia Naz'ı tanımadı

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Giresun Eynesil’de önce ‘intihar etti’ denilen daha sonra da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu’nun ‘araba çarptı’ dediği 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ı tanımadı.

Çiçek; Twitter'da yaptığı paylaşımda, Rabia Naz için farkındalık oluşturmak amacıyla Rabia'nın fotoğrafını profilinde kullananlar için, "Aynı foto 4 farklı hesap. Ekrem imamoğlu'nun trol ekibi.

Herseyiniz sahte, herseyiniz palavra. #ÇünküÇaldılar" ifadelerini kullandı.