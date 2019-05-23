Gezi'nin 6. yıl dönümü etkinliklerle karşılanacak

Gazete Duvar'ın haberine göre etkinlikler 16:00’da başlayacak. Kent ve çevre örgütlerinin kendileri için ayrılan standlarda tanıtım yapmasının yanında çocuklar için atölyeler yapılacak. Saat 18:00’de kurulan sahnede sanatçılar yer alacak. Moğollar grubundan Taner Öngür, Haluk Önol ve ikiliye vokaliyle eşlik edecek Serap Yağız, Teneke Trampet, Velvele Band, Gezi ve direniş şarkılarından bir seçme yapacak olan dj Murat Meriç, kolaj video çalışmalarıyla tanınan 2/5BZ Serhat Köksal, sahnede olacak.

Sunuculuğunu Şebnem Sönmez’in yapacağı gecede yazar, oyuncu ve siyasetçiler de selamlama konuşmaları yapacak. Gezi protestolarında çocuklarını kaybeden ailelerin, milletvekillerinin de katılacağı etkinlikte 24-25 Haziran tarihinde Silivri’de görülecek olan Gezi davasına yönelik bilgilendirme ve çağrılar yapılacak.