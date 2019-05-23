'Ölüm büyüsü' davasında TRT kararı bekleniyor

'Sende ölüm büyüsü var' diyerek, sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyip, 'birçok kişiden haksız kazanç sağlamak', 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' iddialarıyla 24 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ve 'dini duyguları istismar' iddiasıyla 7 yıl hapsi talep edilen eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar Tali Yüksel Yeşilot, eşi Öznur Yeşilot ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

'KOMPLO' İDDİASI

Duruşmada söz verilen sanık Tali Yüksel Yeşilot, komplo, oyun ve tiyatronun içinde olduklarını iddia etti. Bu komplo ve oyunun cezaevinde kalması için kurgulandığını savunan Yeşilot, 2 milyon lirasını aldığı ve cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen müşteki E.O.'nun, kendisine 'Seni kimseye yar etmeyeceğim. Senin karının ne mal olduğunu göstereceğim' mesajlarını gönderdiğini ileri sürdü.

Bu mesajları sildiği için pişman olduğunu belirten Yeşilot, "Keşke ses kaydı alsaydım. '70 gün içinde eşinden boşanırsan seni şikayet etmeyeceğim' demişti. Eşim suçsuz yere cezaevinde yatıyor. Bir tek bu konuda vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Tali Yüksel Yeşilot, aleyhinde tanıklık yapanların akraba olduğunu ve kendisine kurulan komplonun parçası oldukları için benzer ifadeler verdiklerini de iddia etti.

4 CD'Yİ DELİL OLARAK SUNDU

Duruşmaya katılan müştekilerden E.O., sanık Tali Yüksel Yeşilot ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu 4 CD'yi mahkemeye delil olarak sundu. Yeşilot, kayıttaki sesin kendisine ait olmadığını, avukatı ise montajlanmış olabileceğini savundu.

BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Mahkeme heyeti, CD'lerdeki ses ve görüntü kayıtlarının sanığa ait olup, olmadığının tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Boş duruşma salonunda, E.O. ve Yeşilot'un benzer telefon görüşmesi yapması sağlanarak, seslerin kaydedilmesi kararlaştırıldı. Kayıtların ses ve görüntü analizi için TRT'ye gönderilmesine karar verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, ertelendi.