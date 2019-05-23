Erik çekirdeği dayağına 15 yıl istendi

Darp suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Olayın geçmişi

İddiaya göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi.

Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, 11 yaşındaki çocuğa önce sözlü bir şeyler söyledi ardından yanına gelip onu yere yatırdıktan sonra dövdü. Ardından çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı

Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmış, şüpheli U.Ö. gözaltına alınmıştı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda ön görülen cezası, sabit ikametgah sahibi olması, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceği gerekçeleriyle tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.



Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Şüpheli U.Ö'nün hakimlikteki beyanında, yaptığından dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olacağını söyleyince ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Zaten çocukları bırakacaktım. Çok pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.