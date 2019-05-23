AA muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı

Bayburt- Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'ta, kar yüzünden kapanan Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düştü. Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşılması için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabılarının teki bulunan Nişancı için bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçlar, arama çalışması yürüttü. Olaydan 14 gün sonra Nişancı'nın, düştüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında, dere yatağındaki kayaların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede ekipler, Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeninin dereden çıkarılması için çalışma başlattı.