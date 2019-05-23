Üniversitenin kuruluş yıldönümünde 'dini' kutlama

Ege Üniversitesinin eski AKP'li milletvekili olan rektörü Necdet Budak, okulun kuruluş yıldönümü etkinliğini iftar yemeği ve dinsel müzik eşliğinde düzenledi.

Ege Üniversitesinin 64'üncü kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında, yerleşkede iftar yemeği veren Necdet Budak, katılanlara tasavvuf müziği dinletti, sahneye çıkan bir imam ezan ve Kuran okudu.

Budak, tüm bu gürüntüleri, Instagram hesabından, "Üniversitemizin kuruluşunun 64’üncü yılında, akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizi ağırladığımız Rektörlüğümüzdeki iftar programının kısa özeti... Programda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.

Rektör ayrıca iftarda çekilen görüntüleri yerleşke ile eğitim ve uygulama hastanesi kavşaklarındaki sinevizyonda vatandaşlara izlettirdi.

AKP'Lİ REKTÖRÜN İCRAATLARI

AKP'li rektör, geçen yıl Nisan ayında İzmir'e gelen AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için 382 akademiyeni yola dizmişti.