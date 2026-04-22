İtalya ile Rusya arasında 'Meloni'ye hakaret' krizi

İtalyan hükümeti, Rus devlet televizyonunda bir sunucunun Başbakan Giorgia Meloni hakkında sarf ettiği ifadeler nedeniyle Rusya’nın Roma Büyükelçisi Alexey Paramonov’u Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Rusya yanlısı televizyon sunucusu Vladimir Solovyov, Meloni için 'faşist', 'tamamen aptal' ve 'kısa boylu, çirkin ve itici bir kadın' gibi ifadeler kullandı.

"BU DİL KABUL EDİLEMEZ"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Büyükelçi Paramonov ile yaptığı görüşmede, “Rusya 1 gibi resmi bir kanalda çalışan bir sunucunun, İtalya gibi özgür ve demokratik bir ülkenin başbakanına yönelik bu tür kaba ve kabul edilemez bir dil kullanması asla kabul edilemez” dedi.

Tajani, İtalya’nın Meloni’ye yönelik siyasi eleştirilere karşı olmadığını, ancak 'müstehcen ve cinsiyetçi hakaretlere' kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

RUSYA'DAN YANIT

Rus Büyükelçi Paramonov ise çağrılmayı 'ciddi bir hata' olarak nitelendirdi.

Paramonov, İtalyan hükümetini bir televizyon sunucusunun sözlerini, 'bahane olarak kullanmakla' suçlayarak, “Hiç kimse bir kişinin kişisel, duygusal ve özel değerlendirmelerini bir devletin resmi görüşü olarak yorumlamaz” ifadelerini kullandı.

VLADİMİR SOLOVYOV KİMDİR?

Vladimir Solovyov, Rusya’nın en tanınmış televizyon sunucularından ve Kremlin yanlısı medya figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Devlet kanalı Russia-1’de yayınlanan programlarıyla bilinen Solovyov, özellikle sert ve agresif üslubuyla Batı karşıtı söylemleri ve Rus dış politikasını savunan yorumlarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır Rus kamuoyunda etkili bir propaganda figürü olarak değerlendirilen Solovyov, siyasi tartışma programlarında belirleyici bir rol oynuyor.

Solovyov’un, Vladimir Putin yönetimine yakınlığı sıkça vurgulanıyor. Kremlin politikalarını açık şekilde destekleyen sunucu, Rusya’nın Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok kritik konuda resmi söylemle paralel bir çizgi izliyor. Bu nedenle Batılı ülkeler tarafından yaptırım listelerine alınan Solovyov, Kremlin’in gayriresmî sözcülerinden biri olarak görülüyor.