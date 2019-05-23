Ekrem İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk oldu. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu da programdaydı.

Programdan sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "Annemi günler sonra ilk kez bu gece gördüm. Beni izlemeye gelmiş. Annemin şahsında, dualarıyla beni ayakta tutan tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.