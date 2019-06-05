Kafama çaydanlıkla vurdu, bizi boşayın

Yapımcı ve yönetmen Filiz Montanari 11 yıllık eşi İtalyan fotoğraf sanatçısı ve mimar Elio Montanari’nin şiddet uyguladığını öne sürerek 5 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kafasına çaydanlıkla vurduğunu iddia eden Elio Montanari de boşanma davası açtı.

Filiz Montanari (54) İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu korunma talepli dilekçede, 11 yıllık eşi Elio (Aurelio) Montanari’nin (74) kendisini 3 yıldır İtalyan bir kadınla aldattığını iddia etti. Filiz Montanari’nin avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, “Eşine fiziksel şiddet uygulamıştır. Filiz Montanari, eşinin bu olayının ardından 5 kez mahkemeden korunma kararı aldırmıştır. Ayrıca Elio Montanari’ye İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yaralamadan dava açılmıştır. Elio Montanari de uzaklaştırma kararı aldıran Filiz Montanari’den şikâyetçi olmuştur” dedi.

‘ALDATTI’ İDDİASI

Elio Montanari ise eşine 45 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı. Eşine şiddet uygulamadığını belirten Elio Montanari, asıl şiddete kendisinin maruz kaldığını öne sürdü. Elio Montanari’nin avukatı, “Filiz Montanari kocasının saçından çekerek hırpalamıştır. En son 17 Kasım 2017 gecesi davalı kavga çıkarmış, Elio Montanari’nin kafasına çaydanlık ile vurmuş, eşyalarını sokağa atmıştır. Filiz Montanari’nin aldırdığı koruma kararları nedeniyle bir daha evine girememiştir. Filiz Montanari, eşinin Türkiye’de olmadığı bir tarihte koruma kararı aldırmaya çalışmıştır. Montanari, suç uydurmakta ve iftira suçunu işlemektedir. Elio Montanari’nin Türkiye’de olmadığı ve eşiyle karşılaşmadığı anlaşılınca Filiz Montanari’ye iftira suçundan İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır” dedi.



Filiz Montanari de karşı dava açarak 500 bin lira tazminat ve aylık 1500 lira tedbir nafakası talebinde bulundu ve eşinin kendisini İtalyan bir kadınla aldattığını öne sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına katılan davacı Elio Montanari’nin avukatı, “Elio Montanari aylık 1100 Avro emekli maaşı almaktadır. Tedbir kararı nedeniyle halen kiralamış olduğu başka bir evde yaşamaktadır. Tedbir nafakasının reddini isteriz” dedi. Filiz Montanari’nin avukatı da, “Filiz Montanari aylık 1300 lira emekli maaşı almaktadır. Karşı tarafın açtığı davanın reddi ile zina sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilsin” dedi. Mahkeme tarafların ekonomik durumunun araştırılması ve tanık bildirmeleri için duruşmayı erteledi.

5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIMIŞTI

Filiz Montanari eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek 5 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Elio Montanari'ye İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yaralama suçundan dava açtığı öğrenildi.

Kaynak: Akşam