Salona tekbirlerle geldi... Bilal Erdoğan'dan siyaset turları: 'Tayyip Erdoğan solu bile dönüştürdü'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kütahya'da bir panele katıldı.

Erdoğan, panele tekbir getiren atlı bir grup eşliğinde giriş yaptı. Erdoğan panelde babası Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"MERKEZ SAĞI VE SOLU DÖNÜŞTÜRDÜ"

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok ezber bozduğunu söyleyerek, "Merkez sağdan bahsedecek olursak, Tayyip Erdoğan merkez sağı dönüştürmüştür, başka açılardan baktığımızda Türkiye’de solu bile dönüştürdü diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir devletten beklenebilecek hizmetler noktasında çok büyük mesafeler kat edildi. Bugün ülkenin ulaşım altyapısı, eğitim altyapısı, sağlık altyapısı birçok alanda batı ülkeleriyle yarışır, bazılarını biraz geride, bazılarından ise daha ileri gelmiş durum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız, siyasetin tesirini, müessir olduğunu belli şeyleri yapabildiğini de topluma gösterdi, kanıtladı ve önderlik etti, birçok alanda ezberleri bozan çıkışlar yaptı, toplumun önüne gidip toplumun da alışkanlıklarını etkiledi. Merkez sağdan bahsedecek olursak, Tayyip Erdoğan merkez sağı dönüştürmüştür, başka açılardan baktığımızda Türkiye’de solu bile dönüştürdü diyebiliriz."

GENEL BAŞKANLIĞA MI HAZIRLANIYOR?

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, katıldığı bir programda, Bilal Erdoğan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Üstün, AKP için, "Hem kamuoyu, hem parti teşkilatı Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığına hazırlanıyor" demişti.